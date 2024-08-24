Зеленський призначив очільника Тернопільської ОДА

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Президент Володимир Зеленський призначив Вʼячеслава Негоду головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться у відповідному указі президента.

До цього моменту обовʼязки очільника ОДА Тернопільщини виконував Володимир Важинський.

У 2023 році Кабмін погодив звільнення Вʼячеслава Негоди з посади заступника міністра розвитку громад та територій України після корупційного скандалу з першим заступником міністра Василем Лозинським про хабар у $400 тисяч.

Вʼячеслав Негода.

До цього Негода працював першим заступником і заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, першим заступником Департаменту забезпечення взаємодії з Верховною Радою України й регіонами та на інших посадах. У 1990—1998 роках був мером Тернополя.