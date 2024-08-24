Президент підписав закон про ратифікацію Римського статуту. Що це означає

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський 24 серпня підписав законопроєкт № 0285 про ратифікацію Римського статуту, підтриманий Радою цього тижня.

Про це йдеться в картці закону.

Римський статут — це міжнародний договір, який став основою для створення МКС і визначив перелік злочинів, які суд має право розслідувати: воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочини агресії.

Україна має зобов’язання щодо ратифікації Римського статуту в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом (про це йдеться у статті 8). Також це одна з вимог для вступу України до ЄС.

Тепер Україна стала повноцінною учасницею Міжнародного кримінального суду, що спростить українцям доступ до спеціального Цільового фонду МКС для потерпілих і підвищить шанси отримати компенсацію для потерпілих від російських злочинів. Також це дозволить захистити українських військових. Те, що статут ратифікували, не означає створення ризику притягнення українських військових та інших громадян до відповідальності, бо МКС уже може це робити — Україна визнала його юрисдикцію 21 листопада 2013 року.

До того ж Україна зможе обстоювати свої інтереси в МКС, зокрема шляхом роботи в Асамблеї держав-учасниць МКС, висування свого кандидата на посаду судді та участі у виборі суддів і прокурора суду.

Україна планувала ратифікувати статут із заявою, за якою Міжнародний кримінальний суд не матиме юрисдикції за ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом 7 років після ратифікації.