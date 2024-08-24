«Як жити і яким шляхом йти — будуть для себе визначати лише Україна й українці». Зеленський привітав з 33-ю річницею незалежності

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Президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня Незалежності заявив, що в кожну точку РФ, яка є джерелом небезпеки для України та українців, рано чи пізно прилетить українська відповідь.

Звернення знято на території Сумщини, яка межує з Курською областю РФ, де з початку місяця триває операція Сил оборони.

«Ми не дамо перетворити на сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий дід з Красної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти та який вибір робити — будуть для себе визначати лише Україна й українці. Бо так працює незалежність», — каже він у зверненні.

Президент подякував усім, хто допомагає українським воїнам і державі загалом, усім, хто живе і працює, аби працювала і жила незалежність.

«Ми знаємо, як виглядає незалежність. Вранці 24 лютого вона була в наших поглядах. Сьогодні незалежність — в окопах на всіх напрямках. Вона в наших містах і селах: у кожному епізоді, коли ми знаходимо найкраще в собі, знаходимо в собі Україну й боремося за неї. Незалежність сьогодні має втомлені очі, які бачили все... Незалежність спускається у сховище під час тривоги, аби вистояти й піднятись нагору знову і знову сказати ворогу: «Нічого у вас не вийде. Не зможете. Не переможете. І будете за все відповідати», — наголосив Зеленський.