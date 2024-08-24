У Німеччині чоловік напав з ножем на людей на фестивалі, троє загинули

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Увечері 23 серпня в місті Золінген, що на заході Німеччини, під час фестивалю озброєний ножем чоловік убив трьох людей і серйозно поранив щонайменше пʼятьох.

Про це пишуть Deutsche Welle та Associated Press.

Напад стався близько 21:30 на фестивалі до 650-річчя міста. Свідки кажуть, що невідомий нападник без розбору вдарив ножем кількох людей на центральній площі Фронхоф.

Зловмисника наразі шукають. Представник Міністерства внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія повідомив, що нападнику вдалося втекти в метушні й паніці, які почалися після нападу, пише Spiegel.

У місті встановили численні блокопсти, пошуки нападника виходять і за межі Золінгену.

Після нападу місто Золінген повністю скасувало святкування річниці. Заходи, заплановані на цю суботу і неділю, теж скасували.