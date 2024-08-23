З-під завалів у Козачій Лопані дістали тіла двох жінок. Росіяни атакували рятувальників

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У селищі Козача Лопань на Харківщині завершили пошуково-рятувальну операцію на місці російського обстрілу 21 серпня. З-під завалів дістали тіла двох жінок 1981 та 1963 років народження.

Про це розповів очільник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

На третій день розбору завалів росіяни атакували з артилерії та FPV-дронів поліцейських, рятувальників і місцевих жителів. Троє поліцейських отримали контузії — зараз вони в лікарні.

Також росіяни пошкодили техніку ДСНС і Дергачівської міської ритуальної служби. Російські війська вдарили дронами по ритуальній машині під час евакуації тіл загиблих.