Україна вироблятиме снаряди за норвезькими технологіями. Осло це профінансує
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Уряд Норвегії дозволив передати Україні оборонні технології. Тепер артилерійські снаряди калібру 155 мм, розроблені компанією Nammo, зможуть виробляти в Україні — і Норвегія це профінансує.
Про це повідомив норвезький уряд.
Премʼєр країни Йонас Гар Стьоре зазначив, що Україна має велику потребу в артилерійських боєприпасах, щоб протистояти російській агресії. Тож виробник боєприпасів Nammo уклав угоду, яка дозволить налагодити ліцензійне виробництво 155-мм артилерійських снарядів в Україні. Завдяки цьому українські війська отримуватимуть боєприпаси швидше.
Норвегія виділить кошти, щоб дозволити Nammo передати технології та досвід Україні. Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде назвав співпрацю з українською оборонною промисловістю «мудрим та ефективним» способом підтримати Україну.
У березні уряд Норвегії дозволив норвезьким оборонним компаніям звертатися до Міністерства закордонних справ за ліцензією на передачу технологій в Україну. Компанія Nammo подала заявку і отримала дозвіл.
- У лютому шведський завод Nammo перейшов на цілодобову роботу, щоб виготовити боєприпаси для України.