В Україні наступного року запровадять електронну чергу для отримання ендопротезів

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Катерина Бандус / «Бабель»

В Україні з січня 2025 року планують запровадити електронну чергу для отримання ендопротезів.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя України.

Найближчим часом електронна черга запрацює в тестовому режимі. Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко каже, що після запуску проєкту українські пацієнти зможуть безоплатно отримувати ендопротези через прозору електронну чергу.

За словами Ляшка, 48% усіх хірургічних операцій з ендопротезуванням припадали на лікарні, куди не розподілялись централізовано закуплені ендопротези. Тобто пацієнти закуповували їх самостійно — їхні гроші, каже він, йшли комусь у кишені.

«Для того, аби викорінити цю практику і зробити процес максимально прозорим, прийнято рішення про цифровізацію процесу, що стане запобіжником від потенційних зловживань і маніпуляцій», — наголосив міністр.

У МОЗ додали, що протези купують за кошти з державного бюджету. Зокрема, у 2024 році державне підприємство «Медичні закупівлі України» купило 37,8 тисячі ендопротезів кульшового та колінного суглобів на понад 520 мільйонів гривень.