Реєстр ветеранів, документи і газ. Уряд ухвалив низку рішень

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На засіданні 23 серпня Кабінет міністрів України ухвалив кілька рішень, що стосуються органів соцзахисту, Реєстру ветеранів війни та цін на газ.

Документи. Органи соціального захисту не вимагатимуть у людей приносити паперові документи, якщо вони вже є в електронній базі.

За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, щоб отримати соціальну допомогу від держави, зараз людина мусить подавати цілий пакет документів, більшість з яких цифровізовані. Віднині це зміниться.

Реєстр ветеранів війни. Уряд запускає послугу для ветеранів, яка дає їм можливість побачити, які дані про них є в Реєстрі.

Газ. Кабмін продовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів до 30 квітня 2025 року — до кінця наступного опалювального сезону.