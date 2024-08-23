Реєстр ветеранів, документи і газ. Уряд ухвалив низку рішень
- Автор:
- Ліза Бровко
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Catherine Falls Commercial / Getty Images
На засіданні 23 серпня Кабінет міністрів України ухвалив кілька рішень, що стосуються органів соцзахисту, Реєстру ветеранів війни та цін на газ.
Документи. Органи соціального захисту не вимагатимуть у людей приносити паперові документи, якщо вони вже є в електронній базі.
За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, щоб отримати соціальну допомогу від держави, зараз людина мусить подавати цілий пакет документів, більшість з яких цифровізовані. Віднині це зміниться.
Реєстр ветеранів війни. Уряд запускає послугу для ветеранів, яка дає їм можливість побачити, які дані про них є в Реєстрі.
Газ. Кабмін продовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів до 30 квітня 2025 року — до кінця наступного опалювального сезону.