Правоохоронці затримали чорних зброярів, які продавали трофейну зброю криміналітету

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Служба безпеки України та Нацполіція затримали дві групи чорних зброярів. Вони діяли одразу у пʼяти регіонах України — продавали трофейну зброю криміналітету.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці затримали дев’ятьох учасників банди у Київській, Львівській, Рівненській і Чернівецькій областях. Прикидаючись волонтерами, вони вивозили трофейну зброю з деокупованих територій та продавали її криміналітету. Для цього вони відновлювали її у власних майстернях.

Замовлення фігуранти відправляли поштою, а оплату приймали на банківські рахунки, оформлені на підставних людей.

СБУ викрила схему на її початковому етапі.

У затриманих вилучили арсенал російських автоматів Калашникова, бойових гранат та понад 50 тисяч патронів різного калібру.

На Львівщині та Рівненщині затримали двох учасників та організатора вже іншої групи чорних зброярів. Вони продавали бойові гранати. Своїх клієнтів фігуранти знаходили через рекламні оголошення в даркнеті.

При обшуках правоохоронці виявили партію автоматів та пістолетів з комплектуючими, десятки тисяч набоїв різного калібру, а також 10 мільйонів гривень, імовірно, одержаних незаконним шляхом.

Усіх затриманих підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Після перевірок усю вилучену зброю відправлять на потреби Збройних сил України.

Авторка: Ірина Перепечко