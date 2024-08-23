Шмигаль попросив Міноборони розʼяснити ТЦК, щоб водіїв не знімали з рейсових автобусів

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Премʼєр-міністр Денис Шмигаль просить Міністерство оборони розʼяснити територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) неприпустимість зняття водіїв із рейсових автобусів.

Про це він сказав на годині запитань до уряду у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.

«Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус, і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися», — сказав Шмигаль.

Також він доручив Міністерству оборони та Міністерству охорони здоровʼя розібратися з ситуаціями, коли поранені військові змушені самостійно ходити на військово-лікарські комісії (ВЛК).

«У нас усі документи прийняті, коли ВЛК ходить до військовослужбовців, які є пораненими. ВЛК має приходити до ліжка, а військовослужбовець поранений взагалі не має ходити на ВЛК. Якщо те, що ви говорите, правда, то система не працює, і я одразу даю завдання Міністерству оборони спільно з Міністерством охорони здоровʼя вжити заходів», — цитує Шмигаля Інтерфакс-Україна.