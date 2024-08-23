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«Енергоатом»: ЗАЕС на межі блекауту через російські обстріли

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Обстрілюючи Запорізьку область, росіяни пошкодили зовнішню повітряну лінію «Запорізька ТЕС — Феросплавна». Вона живила Запорізьку атомну електростанцію, щоб та функціонувала. Зараз ЗАЕС на межі блекауту.

Про це повідомили в українській компанії «Енергоатом».

Зараз ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі «Дніпровська». Якщо пошкодять і її — на атомній станції буде блекаут, бо наноси, які охолоджують ядерні реактори та басейни витримки, втратять зовнішнє живлення.

За інформацією української сторони, 11 серпня у градирні Запорізької АЕС росіяни влаштували пожежу. Тоді одна з двох наявних градирень вигоріла повністю. У «Енергоатомі» пишуть, що всі подібні інциденти посилюють деградацію ЗАЕС — тобто її робота погіршується.

«Відсутність у загарбників компетентного, кваліфікованого та ліцензованого персоналу та перетворення ЗАЕС на військову базу робить неможливою безаварійну експлуатацію станції», — наголосили у «Енергоатомі».

Там додали, що український контроль на Запорізькою атомною електростанцією — це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту.

Авторка: Ірина Перепечко