«Енергоатом»: ЗАЕС на межі блекауту через російські обстріли

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Обстрілюючи Запорізьку область, росіяни пошкодили зовнішню повітряну лінію «Запорізька ТЕС — Феросплавна». Вона живила Запорізьку атомну електростанцію, щоб та функціонувала. Зараз ЗАЕС на межі блекауту.

Про це повідомили в українській компанії «Енергоатом».

Зараз ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі «Дніпровська». Якщо пошкодять і її — на атомній станції буде блекаут, бо наноси, які охолоджують ядерні реактори та басейни витримки, втратять зовнішнє живлення.

За інформацією української сторони, 11 серпня у градирні Запорізької АЕС росіяни влаштували пожежу. Тоді одна з двох наявних градирень вигоріла повністю. У «Енергоатомі» пишуть, що всі подібні інциденти посилюють деградацію ЗАЕС — тобто її робота погіршується.

«Відсутність у загарбників компетентного, кваліфікованого та ліцензованого персоналу та перетворення ЗАЕС на військову базу робить неможливою безаварійну експлуатацію станції», — наголосили у «Енергоатомі».

Там додали, що український контроль на Запорізькою атомною електростанцією — це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту.

ЗАЕС опинилася під окупацією російських військових на початку березня 2022 року і відтоді працює під їхнім контролем. За цей час на ЗАЕС було вісім повних блекаутів та один частковий.

З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

Авторка: Ірина Перепечко