СБУ затримала коригувальника ракетного удару по Одесі — тоді загинула 21 людина

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Служба безпеки України затримала одесита, якого підозрюють у тому, що він скоригував подвійний ракетний удар по Одесі 15 березня 2024 року. Тоді 21 людина загинула, ще 75 були поранені.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, агентом Федеральної служби безпеки Росії виявився місцевий ріелтер — він шпигував за Силами оборони України та коригував ракетні удари росіян по Одесі.

Російські військові вдарили балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі Одеси 15 березня цього року. Коли на місце прибули рятувальні служби — окупанти завдали повторного удару.

Фігурант справи одразу після ударів провів дорозвідку та передав росіянам інформацію про уражені обʼєкти та орієнтовну кількість загиблих і поранених.

Слідство встановило, що це не єдиний випадок коригування вогню цим агентом ФСБ — після подвійного удару по Одесі він продовжував співпрацювати з російськими спецслужбами.

Пріоритетними цілями була дислокація ЗСУ в регіоні. Ріелтер випитував потрібну йому інформацію у своїх клієнтів.

З російськими спецслужбами він комунікував через свого знайомого, який є російським військовим та брав участь в окупації Маріуполя та Бахмуту Донецької області. Далі бойовик передавав інформацію у підрозділ ФСБ на тимчасово окупованій частині Донеччини, де працює його брат.

Слідство також зʼясувало, що ріелтер поширював фейки про українських військових та виправдовував воєнні злочини російської армії у коментарях YouTube.

Правоохоронці затримали фігуранта, коли той готувався вчергове передати інформацію. При обшуках у нього вилучили техніку з доказами злочинів.

Чоловіка підозрюють у державній зраді, порушенні рівноправності громадян, виправдовуванні збройної агресії РФ. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Авторка: Ірина Перепечко