Росіяни атакували Харківщину авіабомбою. З-під завалів дістали тіла двох людей
- Автор:
- Оля Березюк
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Вночі росіяни вдарили по одному з прифронтових населених пунктів Харківщини, вбивши двох цивільних.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Населений пункт Борівської громади Ізюмського району атакували, попередньо, керованою авіабомбою. Під удар потрапили приватні житлові будинки. Виникла пожежа у будівлі площею 80 м².
З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники вилучили тіла двох людей: чоловіка 1963 року народження та жінки 1965 року народження. Також постраждала 78-річна жінка.