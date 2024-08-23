Росіяни атакували Харківщину авіабомбою. З-під завалів дістали тіла двох людей

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Вночі росіяни вдарили по одному з прифронтових населених пунктів Харківщини, вбивши двох цивільних.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Населений пункт Борівської громади Ізюмського району атакували, попередньо, керованою авіабомбою. Під удар потрапили приватні житлові будинки. Виникла пожежа у будівлі площею 80 м².

З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники вилучили тіла двох людей: чоловіка 1963 року народження та жінки 1965 року народження. Також постраждала 78-річна жінка.