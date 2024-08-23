Мільйонні збитки на закупівлі трансформаторів: у справі зʼявилися нові підозрювані

Новини

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нові підозри у справі з розкраданням грошей «Харківобленерго» під час закупівлі трансформаторів.

Про це пише пресслужба НАБУ.

Підозри повідомили директору із загальних питань АТ «Харківобленерго» та керівнику ще одного комерційного підприємства.

За даними слідства, упродовж квітня — вересня 2021 року керівник АТ «Харківобленерго» зробив так, аби обрали дві «потрібні» компанії переможницями закупівель майже 12 000 одиниць трансформаторного обладнання та понад 79 000 одиниць електровимірювальних приладів за завищеною на 132,5 млн грн вартістю. Ціну деяких товарів штучно збільшити вп’ятеро.

Реалізувати схему допомогли керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та приватний оцінювач.

Протягом 2021—2022 років через часткове виконання договору на постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами «Харківобленерго» зазнало збитків на 12,5 мільйона гривень.

Як наголошують у НАБУ, учасники схеми не змогли забрати собі решту суми, 120 мільйонів гривень, бо ввели режим воєнного стану, а товариству почали надавати допомогу міжнародні партнери й українські підприємства.

Загалом у справі оголосили сім підозр.