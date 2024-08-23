Сили ППО збили 14 з 16 дронів, запущених уночі по Україні
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty
У ніч на 23 серпня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 та 16 ударними БпЛА Shahed.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Балістичні ракети запустили з Воронезької області РФ, а дрони — з Єйська та Курська.
Сили оборони збили 14 дронів. Ще два — локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила.
Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
У Черкасах ракета впала на відкриту територію. Унаслідок цього зайнялась деревина, що там зберігалась, пожежу ліквідували. Уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині, кілька автомобілів.