Apple оновить опції браузерів для ЄС, зробить більше додатків доступними для видалення

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Компанія Apple змінить спосіб вибору користувачами опцій браузера в Європейському Союзі, додасть спеціальний розділ для зміни додатків за замовчуванням і зробить більше додатків доступними для видалення.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Apple збирається внести зміни до кінця 2024 року і тільки на території ЄС. Це необхідно, щоб відповідати нормам закону про цифрові ринки (DMA).

Зокрема, для налаштувань застосунків за замовчуванням запустять окремий розділ «Програми за замовчуванням» — він зʼявиться на iOS 18 і iPadOS 18. Тут користувачі зможуть встановити налаштування за замовчуванням для обміну повідомленнями, телефонних дзвінків, фільтрів спаму, менеджерів паролів та клавіатури.

А навесні 2025 року компанія додасть підтримку встановлення параметрів за замовчанням для програм навігації та перекладу.

Що стосується браузера за замовчуванням, то змінити Safari на інший браузер можна і зараз. Однак регулятори вважають, що користувацький сценарій не відповідає DMA. Тому Apple розробила спеціальний екран, який відкриється під час першого запуску Safari. На ньому буде список із 12 браузерів, доступних у країні, де живе користувач.

Ще одне оновлення — користувачі зможуть видалити певні програми від Apple, такі як App Store, Messages, Camera, Photos та Safari. Єдиними додатками, які не можна буде видалити, залишаться «Налаштування» та «Телефон».