Генштаб ЗСУ: Армія РФ за добу втратила 1 190 російських військових і 45 артсистем

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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

За минулу добу, 22 серпня, армія РФ втратила ще 1 190 своїх військових пораненими і вбитими, а також військову техніку.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, Сили оборони знищили ще чотири російських танки, 32 бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб протиповітряної оборони, 27 дронів оперативно-тактичного рівня, 49 автомобілів і шість одиниць спеціальної техніки.

У звʼязку з уточненням розвідданих Генштаб скоригував кількість втрат Росією крилатих ракет — їх 2 442.

Загальні орієнтовні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, можна переглянути в інфографіці нижче:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.