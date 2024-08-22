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Радіо Свобода

Угорщина почала виселяти з притулків біженців із Закарпаття після оновленої постанови уряду, яка обмежила надання допомоги українцям.

Про це пише угорська служба «Радіо Свобода».

Зранку 21 серпня в місті Коч, що на півночі Угорщини, із притулку виселили 120 українців. Це переважно закарпатські роми — жінки та діти, які проживали у приватному притулку, субсидованому державою. Частина з них ночували на вулиці, а інші — на терасі.

Експертка з рівних можливостей фонду «Громадський коледж» Магдольна Шечі каже, що на вулиці опинилися сім’ї, які приїхали ще в лютому 2022 року. В Угорщині вже народилися їхні найменші діти, яким не вдалося отримати українські документи, пише видання.

Окрім субсидованого житла, українські біженці отримували також грошову допомогу від держави — приблизно 60—70 тисяч форинтів на місяць. Цього недостатньо, щоб орендувати житло за ринковими цінами. Шечі з моменту публікації постанови уряду постійно інформувала про проблему, сподіваючись, що людей не виселять на вулицю, але марно.

Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер повідомила, що зараз установа розглядає постанову Угорщини. Після зʼясування деталей вони звʼяжуться із Будапештом, якщо в цьому буде потреба.

«ЄС єдиний у забезпеченні захисту всім, хто рятується від путінських бомб. Це те, що ми робили й продовжуємо робити для українського народу, і будемо забезпечувати його захист стільки, скільки буде потрібно», — зазначила Гіппер.