Матвієнко, Усик і Харлан. Зеленський оголосив лауреатів нагороди «Національна легенда»

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Президент України Володимир Зеленський оголосив лауреатів нагороди «Національна легенда». У списку:

Ніна Матвієнко — народна артистка України, співачка, акторка. У 2006 році її нагородили званням «Герой України» за вагомий внесок в українську культуру.

Говард Баффет — американський мільярдер, меценат, філантроп. Він найбільший приватний донор України — його фонд витратив на допомогу Україні понад $500 мільйонів. Ці кошти пішли, зокрема, на їжу постраждалим від війни, відновлення будівель, допомогу аграріям, навчання саперів, протезування ветеранів.

Олександр Дубовик — український живописець, графік і монументаліст. Член Національної спілки художників України, почесний академік Національної академії мистецтв України.

Олег Коростельов — керівник конструкторського бюро «Луч», доктор технічних наук. Брав безпосередню участь у створенні «Стугни», «Вільхи» та ракети «Нептун». Звання «Герой України» отримав у 2020 році.

Іван «Хантер» Лукашевич — бригадний генерал СБУ. Ідеолог створення морських дронів Sea Baby. Розробник снайперської гвинтівки «Володар обрію», із якої встановлено світовий рекорд – влучний постріл в окупанта з відстані 3 800 м.

Ігор Поклад — народний артист України, композитор, опермейстер. Лауреат Шевченківської премії. У 2021 році отримав звання «Герой України».

Олександр Усик — абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій ваговій категорії. З початку повномасштабного вторгнення його фонд допомагає постраждалим родинам. Провів сім благодійних аукціонів і переказав майже $740 тисяч на підтримку української армії.

Ольга Харлан — українська фехтувальниця на шаблях, багаторазова олімпійська чемпіонка та призерка.

Віталій Хмель — торакальний хірург Віталій Хмель. З початку російської агресії зробив понад сто надскладних операцій пораненим воїнам, в евакуаційних рейсах врятував життя понад 50 захисникам.

Ірина Юрченко — провідниця «Укрзалізниці». 25 лютого 2022 року заступила на чергування й тижнями працювала на евакуаційних рейсах. У той час її син Дмитро «Орест» Козацький тримав оборону на «Азовсталі» в Маріуполі.

Сергій Параджанов — український та вірменський кінорежисер, сценарист, композитор. Один із представників хвилі українського поетичного кіно, режисер «Тіней забутих предків». Політвʼязень.