Зеленський доручив затвердити стратегію ветеранської політики. Що вона передбачає

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя.

Про це президент заявив на VII щорічному міжнародному ветеранському форумі «Україна. Ветерани. Єдність».

«Ключовий сенс такої політики — герої. Це шана до захисників, до захисниць України, їх захист, реальна підтримка, дієва, без бюрократії та в рівній мірі з шаною, з можливістю надалі реалізувати себе заради України та українців, заради власного розвитку, заради нашої держави», — наголосив Зеленський.

Ветеранська спільнота України має повністю інтегруватися в суспільне життя і бути «провідником змін». Для цього розробили державну ветеранську політику, додав президент.

За його словами, стратегії — це всі документи, які відображають всі сфери взаємодії ветерана і держави: від початкових кроків повернення до цивільного життя до можливості ветерана «зміцнювати життя держави».

«Будь-яка нація, яка пройшла шлях трансформації та здобула своє місце серед справжніх лідерів світу, спиралась на цьому шляху на ті чи інші ключові спільноти в суспільстві — спільноти змін. І зараз такою спільнотою можуть стати саме ветерани», — наголосив Зеленський.

Відповідний указ уже зʼявився на сайті Офісу президента. Зеленський доручив уряду затвердити стратегію ветеранської політики на період до 2030 року і стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя на період до 2032 року та низку заходів із підтримки ветеранів.