Повітряні сили показали кадри удару українських військових по мостових переправах у Курській області
- Автор:
- Олександра Амру
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Українські Повітряні сили показали моменти влучання керованими авіабомбами по двох мостових переправах у Курській області.
Там зазначили, що українські військові вдарили по переправах керованими авіабомбами «у 20-х числах серпня 2024 року».
Де саме відбулися атаки — не зазначили, однак раніше в РФ заявляли про знищення українською армією трьох мостів і двох ударах по понтонах через річку Сейм у Курській області. Ці удари відбувалися з 16 до 21 серпня.