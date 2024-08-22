«Слідство.Інфо»: Нардеп від «Батьківщини» їздив на відпочинок в Італію під виглядом робочих відряджень

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Народний депутат від «Батьківщини» Олег Мейдич під виглядом службових відряджень міг двічі виїжджати на відпочинок до Італії.

Про це написало «Слідство.Інфо» з посиланням на дані судового реєстру та власні джерела.

Журналісти знайшли у судовому реєстрі дані про те, що детективи Держбюро розслідувань проводять досудове розслідування щодо Мейдича через можливе внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Слідство встановило, що він двічі виїжджав з України: з 27 квітня по 5 травня 2023 року та з 17 по 27 липня того ж року. Обидва рази політик виїжджав на підставі розпоряджень голови Верховної Ради Руслана Стефанчука і обидва рази він порушував терміни повернення з відряджень.

У першому розпорядженні йшлось, що нардепа відрядили до Бельгії. Він мав повернутися в Україну 1 травня, а повернувся 5 травня. Друга поїздка, за документами — в Литву, мала тривати 5 днів, а натомість тривала 10.

При цьому, судячи з документів, з якими ознайомилися журналісти, Мейдич не відвідував ні Литву, ні Бельгію, а натомість відпочивав в Італії. Джерела розповіли, що 28 квітня 2023 року нардеп приземлився в аеропорту міста Болонья, а 5 травня вилетів з Італії через один із аеропортів Мілану.

Разом із Мейдичем, відповідно до інформації від джерел, подорожувала його дружина Тетяна Мейдич, яка того ж таки 28 квітня приземлилася у Болоньї. Покидала країну жінка також 5 травня, але окремо від чоловіка — через аеропорт Bergamo Orio Al Serio, який розташований неподалік Мілану. Під час другого відрядження народного депутата, 26 липня 2023 року, Тетяна Мейдич вилітала з уже згаданого Bergamo Orio Al Serio.

Ні сам нардеп, ні його дружина ситуацію журналістам не прокоментували. У Верховній Раді лише підтвердили, що на кілька днів у травні (02.05—5.05) та у липні (24.07—27.07) народний депутат брав відпустку.