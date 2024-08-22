Частину Мирнограда закрили на вʼїзд — звідти вивозять людей у бронекапсулах

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Два мікрорайони міста Мирноград Донецької області, які наближені до лінії фронту, місцева влада закрила на в’їзд. Звідти у бронекапсулах примусово евакуюють родини з дітьми.

Про це повідомила заступниця очільника Мирноградської міської військової адміністрації Тетяна Ситник, передає «Суспільне Донбас».

«Ситуація така, що потрібно виїжджати якомога швидше, тому що вже у два райони нашого міста — район «5/6» і мікрорайон «Західний» — не пускають: тільки є вивіз. І вивозимо ми вже людей і дітей капсулами», — сказала вона.

До евакуації залучили близько 200 людей, зокрема, посадовців, соціальних працівників, вчителів, вихователів дитсадків. Вивозять родини з дітьми правоохоронці та працівники ДСНС.

Якщо сім’я евакуюється не самостійно — влада забезпечує транспортом, який є у громаді, підвозить до евакопунктів у місті Покровськ Донецької області.

Водночас є родини, які попри небезпеку не хочуть виїжджати та ховають дітей. У більш небезпечних районах їх розшукують правоохоронці та рятувальники, у інших працює влада, намагаючись дізнатися інформацію про місцеперебування від сусідів. У віддаленому від лінії фронту мікрорайоні «Новатор» багато людей зовсім відмовляються виїздити, бо сподіваються пересидіти у підвалах.

У Мирнограді 5 серпня оголосили примусову евакуацію неповнолітніх з батьками або опікунами. Станом на 20 серпня у місті залишалося 493 неповнолітніх. Ситник розповіла, що кожного дня виїжджає близько 50 родин, це орієнтовно 120 дітей.

З міста евакуюють не лише людей, а й держзаклади та установи, зокрема, ЦНАП, відділення пенсійного фонду, банки. З наступного тижня не працюватимуть і продуктові магазини. У Мирнограді з 19 серпня діє довга комендантська година: з 15:00 до 11:00.

До Мирноградської територіальної громади входять ще три населених пункти, які трохи далі від лінії фронту: Рівне, Червоний Лиман, Сухецьке — там влада також планує оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми.

З Покровська на Донеччині, до якого підступає російська армія, посилюють евакуацію населення. Кожного дня з міста виїжджає 500—600 людей. Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк наголосив, що місцеве населення має один-два тижні на евакуацію.

Авторка: Ірина Перепечко