В Україні запустять систему «е-Консул» для спрощення доступу до сервісів МЗС закордоном

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Reuters

В Україні запустять систему «е-Консул», яка має покращити доступність консульських послуг для українців за кордоном.

Відповідну постанову ухвалив Кабмін, повідомляє МЗС.

Завдяки новій системі частину дій можна буде виконувати онлайн, а автоматизоване підтягування документів з реєстрів значно спростить процеси.

Зокрема, МЗС вже створило цифрову платформу, на якій в закритому режимі тестуються оновлена електронна черга, електронні кабінети заявника та консула, автоматизовані пілотні послуги у сфері нотаріату, оформлення довідок тощо.

МЗС також продовжує працювати над підключенням системи до державних реєстрів та інформаційних баз, що дозволить скоротити час надання громадянам сервісів МЗС на 30—80%, залежно від типу послуги.

Нова система поступово позбавить громадян необхідності надавати вже наявні у держави дані чи документи, дозволить запровадити перші дистанційні послуги, задля отримання яких взагалі не треба буде відвідувати консула.

МЗС очікує, що скористатися оновленою системою можна буде вже цьогоріч. Нині вона проходить необхідні безпекові перевірки, тестування на вразливість, міцність алгоритмів шифрування даних та стійкість до пікових навантажень.

Нарощувати темпи цифровізації консульської сфери МЗС планує і протягом 2025 року. Відомство хоче збільшувати частку дистанційних послуг, інтегрувати онлайн-платежі та шеринг документів у «Дії».

У МЗС пояснили, що потреба у спрощенні доступу до консульських послуг постала особливо гостро в умовах повномасштабної війни, коли за кордоном нині перебуває близько 7,5 мільйонів громадян України, більша частина з яких виїхали вимушено через російське вторгнення. Цим людям особливо потрібна консульська допомога через втрачені документи, невирішені майнові питання, влаштування дітей тощо.