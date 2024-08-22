Уночі ППО збила 2 з 10 ударних дронів. Ракети до своїх цілей не долетіли

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Уночі армія РФ запустила по Україні десять дронів Shahed із Курського напрямку. Більшість виявлених безпілотників росіяни запускали саме по позиціях Сил оборони України на прифронтових територіях Харківщини.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Також російське військо запустило з повітряного простору над Чорним морем протирадіолокаційні ракети Х-31П, які використовують для знищення систем протиповітряної оборони. Також росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Бєлгородської області та Криму.

Сили й засоби протиповітряної оборони збили два ударних дрони, а ще два — впали самостійно. Крім того, завдяки активній протидії, більшість російських ракет не досягла цілей.

Попередньо, обійшлося без жертв і серйозних руйнувань.