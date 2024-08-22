Україна запроваджує норми ЄС у свій Митний кодекс

Новини

Олександр Корнієнко / Facebook

Верховна Рада України прийняла закон № 10411, який вносить зміни до Митного кодексу, щоб імплементувати туди положення з митних законів Європейського Союзу.

Про це повідомив нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.

У другому читанні за проголосували 293 депутати.

Ухвалення цього законопроєкту було одним із зобовʼязань України за угодами з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та Європейським Союзом.

Закон запроваджує концепцію митного представництва, аналогічну тій, що функціонує в ЄС, а також — європейський підхід щодо узагальнення положень стосовно митних режимів. Зараз в Україні існує 13 митних режимів: імпорт, експорт, реімпорт, реекспорт, транзит, тимчасове ввезення тощо.

Крім того, закон приводить положення Митного кодексу України щодо доставки, пред’явлення товарів та їх тимчасового зберігання під митним контролем у відповідність до Регламентів ЄС.

Також тепер український Митний кодекс запровадить нові терміни та проведе чинну термінологію у відповідність до термінології європейського законодавства.

Митний союз у ЄС — це єдине законодавство та єдині процедури і правила, які виконують митниці. Це сприяє міжнародній торгівлі, контролю безпеки вантажів, збору митних платежів, легкому митному оформленню і запобігає спробам обійти закони.