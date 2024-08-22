Після смерті 117-річної іспанки найстарішою людиною у світі визнали 116-річну японку

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Книга рекордів Гіннеса назвала 116-річну японку Томіко Ітоока найстарішою людиною у світі — після смерті 117-річної іспанки Марії Браньяс Морера, яка мала цей титул.

Про це йдеться у пресрелізі Книги рекордів.

Томіко Ітоока живе в будинку престарілих у місті Асія в Японії. До того як їй виповнилося 110 років, вона жила вдома з двома доньками.

Три місяці тому Томіко відсвяткувала своє 116-річчя, отримавши квіти та торт, а також листівку від мера міста. Як зізналася Ітоока, торти вона не любить, а натомість обожнює банани.

Томіко Ітоока народилася і виросла в Осаці. Коли ходила у школу, то захоплювалася волейболом. Заміж вийшла у 20 років і народила чотирьох дітей, зараз у неї безліч онуків і правнуків. Під час Другої світової війни Томіко керувала офісом текстильної фабрики свого чоловіка.

Найстаріша людина у світі любила підніматися на гору Нідзьо, змогла двічі підкорити гору Онтаке висотою 3 000 метрів, а після 80-річчя двічі здійснила паломництво Сайгоку Каннон (подорож до 33 буддійських храмів у регіоні Кансай). Коли їй було вже 100 років, жінка продовжувала ходити камʼяними сходами до храму Асія. Родина Томіко вважає, що саме така активність — це її секрет довголіття.