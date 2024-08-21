«Динамо» поступилося «Зальцбургу» в першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів

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Київське «Динамо» поступилося австрійському «Зальцбургу» в першому матчі плей-оф кваліфікації до групового турніру Ліги чемпіонів. Рахунок — 0:2.

Гра пройшла в польському Любліні. Голи забили Нене Доржелес (29 хвилина) і Маурітс Чергорд (50 хвилина, пенальті).

Матч-відповідь між клубами відбудеться 27 серпня. Переможець пройде до групового етапу Ліги чемпіонів, а команда, що поступилася, виступатиме в Лізі Європи.

У попередніх раундах кияни здолали шотландський «Рейнджерс» (1:1, 2:0) та сербський «Партизан» (6:2, 3:0).