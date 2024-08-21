Із 90 населених пунктів Донеччини евакуювали всіх дітей

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У Донецькій області з 90 населених пунктів евакуювали всіх дітей. Ще 4 912 неповнолітніх залишаються у 30 прифронтових населених пунктах Краматорського і Покровського районів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в інтервʼю The Guardian.

«Ситуація на фронті ускладнюється — і разом із цим ускладнюється гуманітарна ситуація. Про це важливо пам’ятати і нам, і нашим західним союзникам», — зазначив Філашкін.

З 19 серпня в Покровській громаді оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми з міст Покровськ і Родинське, сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда і Чунишине.

Поки що в Покровську працюють усі сервіси та служби, як-от водопостачання, електрика, газ, комунальні служби, суд, банки, центр надання адміністративних послуг, магазини. Однак незабаром їхню роботу почнуть згортати.