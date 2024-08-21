Президент Філіппін пообіцяв покарати всіх винних у втечі з країни мера, яка зникла після звинувачень у торгівлі людьми і шпигунстві на Китай

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Президент Філіппін Бонгбонг Маркос пообіцяв покарати тих, хто допустив втечу з країни мера міста Бамбан Еліс Го, яку підозрюють у шпигунстві на Китай.

Про це повідомляє The Guardian.

Еліс Го була мером філіппінського міста Бамбан у провінції Тарлак і опинилася в центрі таємниці в березні цього року, коли тамтешні чиновники провели рейд на місцевий комплекс і виявили майже тисячю робітників, зокрема й жертв торгівлі людьми, разом із розкішними віллами, люксовими автомобілями та дорогим коньяком.

На території комплексу площею вісім гектарів слідчі знайшли сховище і три підземні тунелі — шляхи втечі від влади. Тунелі вели до вільної земельної ділянки, що належить Го.

Го володіла 50% комплексу Baofu, де проводили рейд, хоча й заявляла, що продала свою частку до того, як стала мером. Вона також повідомила, що продала автомобіль, який виявили під час рейду.

Президент Філіппін Бонгбонг Маркос заявив, що через імовірну втечу Еліс Го з країни «голови будуть котитися з плеч». Він сказав, що правоохоронці проводять розслідування обставин зникнення Го, а «винні будуть відсторонені від своїх обовʼязків і притягнуті до відповідальності за всією суворістю закону».

Офіс президента також розпорядився анулювати паспорт Го. Де вона зараз — невідомо.

Раніше виникла плутанина щодо свідоцтва про народження Го, яке не було зареєстровано, поки їй не виповнилося 17 років, і містило інформацію, що суперечила даним її братів і сестер. Філіппінка на імʼя Амелія Ліл була вказана там як її матір, однак у записах про народження її не було. Водночас її батько значився філіппінцем, хоча Го заявляла, що він китаєць.

Коли Го постала перед сенаторами, вона ніби не змогла відповісти на запитання про своє дитинство, яке вона, за її ж словами, начебто провела на фермі в Бамбані. Записи про навчання, знайдені сенатором, теж суперечили її твердженням про те, де вона здобувала освіту.

Го намагалася надати конкретну інформацію про своє дитинство, однак врешті президент заявив у травні: «Ми спантеличені — звідки вона взялася?»

Тоді виборча комісія виявила, що відбитки пальців у її документах збігаються з відбитками громадянки Китаю.

Сенаторка Філіппін Різа Гонтіверос під час слухань заявила, що Го може бути китайською шпигункою або злочинницею.

Го заперечувала це і відкидала «зловмисні звинувачення». Вона заявила, що вона не шпигунка, а уроджена громадянка Філіппін, яка просто є «дитиною кохання» китайця та філіппінки, що була помічницею його дружини. За її словами, вона виросла в Бамбані на сімейній свинофермі та навчалася вдома у вчителя на імʼя Рубілін.

Го перестала відвідувати слухання в сенаті з цього питання, а її адвокат заявив, що слухання психічно травмували її. Сенат видав ордер на арешт Го через неявку на слухання. Президентська комісія з боротьби з організованою злочинністю висунула їй звинувачення в торгівлі людьми, зараз їх розглядає прокуратура.

Куди і як зникла Го — ніхто напевно не знає, однак є здогадки. Гонтіверос і президент стверджують, що вона втекла з країни, і сенаторка має докази. Зокрема, Гонтіверос надавала докази про ймовірне прибуття Го в міжнародний аеропорт Куала-Лумпур у Малайзії 18 липня.

Філіппінські високопосадовці стверджували, що потім Го вилетіла до Сінгапуру, після чого 18 серпня сіла на пором до провінції Ріау в ​​Індонезії. Індонезійський посадовець з питань імміграції підтвердив, що Го вʼїхала до країни того дня.

Ця суперечка виникла в період загострення напруженості між Китаєм і Філіппінами в Південно-Китайському морі, де останнім часом кораблі двох країн неодноразово стикалися, оскільки Китай прагне відстоювати свої незаконні претензії на цьому ключовому водному шляху.