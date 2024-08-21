Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав зняти для ЗСУ обмеження на використання західної зброї

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Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав зняти обмеження на використання західної зброї для українських військових.

Боррель зазначив, що наступ України на Курську область Росії став «сильним ударом по наративу» очільника РФ Володимира Путіна. Тож зняття обмежень на використання західної зброї могло б «просувати мирні зусилля» та посилити оборону України — врятувати життя цивільних і зменшити руйнування інфраструктури.

Боррель сказав, що наступного тижня у Брюсселі обговорюватиме з міністрами закордонних справ і оборони ЄС «просування нашої підтримки України». Там він також зустрінеться з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.