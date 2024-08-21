Угорщина змінила правила надання допомоги для українських біженців — деякі можуть залишитися без прихистку

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В Угорщині набув чинності закон, згідно з яким держава підтримуватиме лише тих українських біженців, які офіційно зареєстровані на території, що постраждала від бойових дій.

Про це пише ВВС.

У спеціальному переліку є 13 регіонів України, його оновлюватимуть щомісяця. Зараз Угорщина прихистила 31 тисячу українців — і невідомо, скільки з них постраждають від нового закону.

Правозахисники кажуть, що найбільш вразливими є представники ромської етнічної меншини із Закарпатської області. Вони досі живуть у притулках, які незабаром закриють. Їхня ситуація ускладнюється тим, що багато з них мають подвійне українсько-угорське громадянство — тобто їм відмовлять у допомозі в інших країнах Європейського Союзу, бо вони громадяни Угорщини.

Агентство Організації Обʼєднаних Націй у справах біженців заявило, що зміна закону означатиме, що приблизно 2—3 тисячі біженців втратять доступ до субсидованого житла. Це може призвести до втрати роботи та вплине на зарахування дітей до освітніх закладів.

«Багато людей стикаються зі значними перешкодами в пошуках житла через брак коштів, а також через небажання власників здавати житло», — зазначили в ООН.