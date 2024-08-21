Російська прокуратура запросила до 24 років колонії для полонених «азовців»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Російська прокуратура запросила до 24 років колонії для полонених українських військових полку «Азов».
Про це повідомило російське видання «Медіазона».
Зокрема, вироки запросили щодо 8 жінок, які працювали кухарками. А для вже обміняних військових Дмитра Лабінського і Давида Касаткіна звинувачення заочно запросило 23 та 24 роки колонії відповідно. Щодо загиблого в російському СІЗО Олександра Іщенка справу закрили, тож термін йому не запитували.
Російська прокуратура просить засудити:
- до 16 років позбавлення волі — Ніну Бондаренко, Наталю Гольфінер, Ірину Могітич та Владиславу Майбороду;
- до 16 з половиною років — Марину Текіну;
- до 17 років — Олену Аврамову, Альону Бондарчук і Лілію Павріанідіс;
- до 19 років — Лілію Руденко;
- до 19 з половиною років — Олега Жаркова;
- до 21 року — Олександра Ірха;
- до 22 років — Анатолія Грицика, Олега Міжгородського, Олександра Мухіна та Микиту Тімоніна;
- до 23 років — Артема Гребешкова, Артура Грецького, Олексія Смикова, Ярослава Ждамарова та Олександра Мероченця;
- до 24 років — Олега Тишкула.
Оскільки жіночих колоній суворого режиму в Росії немає, для полонених українок прокуратура просить відбування терміну в колонії загального режиму, для чоловіків — суворий режим. У разі засудження перші кілька років чоловіки проведуть у вʼязниці, лише потім їх переведуть до колонії.
Російська прокуратура стверджує, що всі підсудні проходили службу в полку «Азов» і висловлювали «негативне ставлення до російськомовного населення», а також дотримувалися «проукраїнських радикальних поглядів». Цим судом Росія порушує Женевські конвенції — вони забороняють брати цивільних у полон і судити військових за те, що вони виконували свої обовʼязки.
Загалом у цій справі фігурують 24 українці. Усі вони в різний час служили в «Азові». Деякі брали участь в обороні Маріуполя та «Азовсталі», інші на момент російського вторгнення вже залишили службу — їх затримали вдома або під час «фільтрації». Більшість затриманих жінок — кухарі, які готували для військових.
Спершу «справу» щодо них порушили у самопроголошеній «ДНР», згодом її перенаправили до Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону.