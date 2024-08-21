Російська прокуратура запросила до 24 років колонії для полонених «азовців»

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Російська прокуратура запросила до 24 років колонії для полонених українських військових полку «Азов».

Про це повідомило російське видання «Медіазона».

Зокрема, вироки запросили щодо 8 жінок, які працювали кухарками. А для вже обміняних військових Дмитра Лабінського і Давида Касаткіна звинувачення заочно запросило 23 та 24 роки колонії відповідно. Щодо загиблого в російському СІЗО Олександра Іщенка справу закрили, тож термін йому не запитували.

Російська прокуратура просить засудити:

до 16 років позбавлення волі — Ніну Бондаренко , Наталю Гольфінер , Ірину Могітич та Владиславу Майбороду ;

, , та ; до 16 з половиною років — Марину Текіну ;

; до 17 років — Олену Аврамову , Альону Бондарчук і Лілію Павріанідіс ;

, і ; до 19 років — Лілію Руденко ;

; до 19 з половиною років — Олега Жаркова ;

; до 21 року — Олександра Ірха ;

; до 22 років — Анатолія Грицика , Олега Міжгородського , Олександра Мухіна та Микиту Тімоніна ;

, , та ; до 23 років — Артема Гребешкова , Артура Грецького , Олексія Смикова , Ярослава Ждамарова та Олександра Мероченця ;

, , , та ; до 24 років — Олега Тишкула .

Українські військовополонені в російському суді. Медіазона

Оскільки жіночих колоній суворого режиму в Росії немає, для полонених українок прокуратура просить відбування терміну в колонії загального режиму, для чоловіків — суворий режим. У разі засудження перші кілька років чоловіки проведуть у вʼязниці, лише потім їх переведуть до колонії.

Російська прокуратура стверджує, що всі підсудні проходили службу в полку «Азов» і висловлювали «негативне ставлення до російськомовного населення», а також дотримувалися «проукраїнських радикальних поглядів». Цим судом Росія порушує Женевські конвенції — вони забороняють брати цивільних у полон і судити військових за те, що вони виконували свої обовʼязки.

Загалом у цій справі фігурують 24 українці. Усі вони в різний час служили в «Азові». Деякі брали участь в обороні Маріуполя та «Азовсталі», інші на момент російського вторгнення вже залишили службу — їх затримали вдома або під час «фільтрації». Більшість затриманих жінок — кухарі, які готували для військових.

Спершу «справу» щодо них порушили у самопроголошеній «ДНР», згодом її перенаправили до Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону.