ООН виділяє Україні $30 мільйонів на підтримку прифронтових регіонів. Хто отримає виплати

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Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук і представниця Управління Верховного комісара ООН Кароліна Лінхольм Біллінг підписали угоду про підтримку прифронтових громад під час наступної зими, яка передбачає $30 мільйонів допомоги.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Взимку вразливі домогосподарства отримають одноразову виплату для придбання твердого побутового палива — 21 тисячу гривень.

Виплати зможуть отримати ті мешканці Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей, які мають домогосподарства в межах 10 кілометрів від лінії зіткнення або від кордону з Росією.

Ці виплати є частиною великого пакета допомоги на $100 мільйонів. Про нього в липні цього року повідомив Володимир Зеленський.

Щоб отримати допомогу, слід звертатися до сільрад, Центрів надання адміністративних послуг чи пенсійних фондів.

Авторка: Ірина Перепечко