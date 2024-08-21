Харківʼянка отримала 16 років увʼязнення за те, що передала росіянам інформацію про ЗСУ

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Харківʼянка отримала 16 років увʼязнення за те, що передала росіянам дані про Збройні сили України.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Суд у Харкові визнав її винною в державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). За це жінку на 16 років позбавляють волі та конфіскують її майно.

Жінка була раніше судима за крадіжки та злочини, повʼязані з незаконним обігом наркотиків.

На початку 2024 року, спілкуючись зі своїм знайомим, який живе в Росії, жінка отримала від нього завдання. Вона за гроші збирала інформацію про дислокацію і переміщення військових і техніки Сил оборони, а також відомості про наслідки російських обстрілів Харкова. Зібрані дані засуджена надсилала куратору з РФ, а після цього видаляла листування, щоб не викликати підозр.

У січні 2024 року правоохоронці викрили та затримали жінку. Під час обшуків у неї знайшли телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. На вирок вона чекала під вартою.