У серпні кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 26 тисяч

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В Україні зростає кількість захворювань на COVID-19. За серпень зареєстрували вже майже 26 тисяч випадків. У липні було 11 500 зареєстрованих хворих на коронавірус, у червні — 2 300.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, причиною різкого росту випадків захворювання став новий підваріант COVID-19 Omicron — FLiRT. Перебіг захворювання ним зазвичай легкий для вакцинованих. Однак хворобу важче переносять люди віком за 60 років і ті, хто має супутні хронічні хвороби.

Утім, рівень навантаження на медсистему не критичний. У липні госпіталізації потребували 2 739 пацієнтів з майже 12 тисяч хворих. У серпні лікуються під наглядом лікарів лікуються приблизно 3 тисячі пацієнтів.

У Міністерстві охорони здоровʼя пояснювали, що FLiRT походить від варіанту «Омікрон». FLiRT швидше за інші підвиди вражає людей з ослабленим імунітетом, ним можуть хворіти й вакциновані.

«Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби», — наголосили в МОЗ.

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) поки що не надає специфічної оцінки щодо небезпеки FLiRT. Це потребує моніторингу на рівні кожної країни.