БЕБ завершило досудове розслідування щодо Ігоря Коломойського. Його судитимуть за чотирма статтями

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Getty Images / «Бабель»

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського щодо невнесення 5,8 мільярда гривень у касу ПриватБанку. Матеріали справи відкрили стороні захисту.

Про це повідомили в БЕБ.

Правоохоронці не називають імені фігуранта, називаючи його «відомим олігархом». Утім, з деталей справи випливає, що йдеться саме про Ігоря Коломойського.

Коломойського судитимуть за чотирма статтями Кримінального кодексу України — за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення майна); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з банківськими документами), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

За даними слідства, ідеться про незаконні дії з банківськими документами, коли Коломойський не вніс 5,8 мільярда гривень у касу ПриватБанку, а також заволодів ще понад 5,3 мільярда гривень (далі він їх легалізував). Причому частина цих грошей сформувалася за рахунок кредитних коштів банку — понад 2 мільярди гривень.

Також, стверджує БЕБ, Коломойський заволодів понад 3,3 мільярда гривень «Укрнафти» й учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Він нібито укладав фіктивні договори щодо робіт, які фактично не виконувались. Далі він легалізував 4 мільярди гривень, які отримав у такий спосіб.

Зараз триває слідство щодо інших учасників схеми.