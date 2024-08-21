В Україні збільшать акцизний податок на паливо та алкоголь

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Верховна Рада не підтримала постанови про блокування законопроєкту № 11256-2, який підвищує акциз на паливо й алкогольні напої. Тепер його мають підписати голова парламенту Руслан Стефанчук та президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За його словами, закон набуде чинності 1 вересня, як і підвищення акцизу.

Закон передбачає, що уряд до 2028 року підвищить ставки акцизного податку на бензини до €359 за 1 000 літрів, на дизельне пальне — до €330 за 1 000 літрів, на скраплений газ — до €277 за 1 000 літрів.

Також підвищить акциз з 8,42 до 12,23 грн за 1 літр для вин та інших зброджених напоїв з міцністю від 1,2% до 22%.

У пояснювальній записці йдеться, що коли закон набуде чинності, до державного бюджету в другому півріччі 2024-го щомісяця надходитиме по 1,6 мільярда гривень. Однак його ціллю є привести законодавство України у відповідність до норм законодавства ЄС, щоб виконати Угоду про асоціацію. Ставки акцизного податку будуть ідентичні до ставок, передбачених Директивою № 2003/96/ЄС.