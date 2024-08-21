Рада підтримала відстрочку неповнорідним родичам загиблих на війні військових

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Верховна Рада 21 серпня проголосувала одразу в першому і другому читанні законопроєкт № 11391, який передбачає відстрочку від мобілізації для неповнорідних родичів загиблих на війні військових.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

У другому читанні в цілому документ підтримали 310 депутатів.

У попередній редакції закону про мобілізацію зазначалося, що мобілізації не підлягають військовозобов’язані, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

Однак під час подальших змін до цієї норми слова «(неповнорідний) брат / сестра» вилучили. Після цього на сайті президента зареєстрували петицію з проханням поправити законодавство в цій частині.