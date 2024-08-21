В Україні ратифікували Римський статут. Що це дає

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Україні ратифікували Римський статут. Депутати Верховної Ради проголосували за ратифікацію Римського статуту 281 голосом (законопроєкт № 0285).

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Напередодні законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду підтримав парламентський комітет з питань зовнішньої політики.

Римський статут — це міжнародний договір, який став основою для створення МКС і визначив перелік злочинів, які суд має право розслідувати — це воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочини агресії.

Україна має зобов’язання щодо ратифікації Римського статуту в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом (про це йдеться в статті 8). Крім того, це одна з вимог вступу України до ЄС.

Тепер Україна стала повноцінною учасницею Міжнародного кримінального суду, що спростить доступ українцям до спеціального Цільового фонду МКС для потерпілих, а це підвищить шанси отримання компенсацій для потерпілих від російських злочинів. Це дозволить також захистити українських військових. Те, що статут ратифікували, не означає створення ризику притягнення українських військових та інших громадян до відповідальності, бо МКС уже може це робити — Україна визнала його юрисдикцію 21 листопада 2013 року.

До того ж Україна зможе обстоювати свої інтереси в МКС, зокрема шляхом роботи в Асамблеї держав-учасниць МКС, висування свого кандидата на посаду судді та участі у виборі суддів і прокурора Суду.

Україна планувала ратифікувати статут із заявою, за якою Міжнародний кримінальний суд не буде мати юрисдикції за ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом 7 років після ратифікації.