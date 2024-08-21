NYT: Байден підписав секретний документ про ядерну стратегію США на тлі зростання загроз з боку Китаю, Росії та КНДР

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Президент США Джо Байден у березні цього року підписав секретний ядерно-стратегічний план для країни, який змінює політику стримування і готує армію для ядерних протистоянь з Росією, Китаєм і Північною Кореєю. На таке рішення вплинула співпраця цих країн.

Про це повідомляє The New York Times.

Джо Байден протягом президентської каденції виступав за політику ядерного стримування, проте підписав документ через те, що Китай нарощує кількість такого озброєння.

Китайська Народна Республіка конкурує за кількістю ядерного оснащення зі США та Росією — за оцінками Пентагону, до 2035 року Китай матиме 1 500 одиниць такого озброєння. Це найшвидші темпи нарощування зброї у світі, які випереджають прогнози США.

Документ «Керівництво щодо використання ядерної зброї», підписаний Байденом, є секретним та до недавнього часу про нього високопосадовці не говорили взагалі. Проте в недавніх виступах кілька політиків США все ж сказали про оновлення документа.

«Президент нещодавно випустив оновлені інструкції щодо використання ядерної зброї, щоб врахувати численних супротивників, озброєних ядерною зброєю», — сказав на початку цього місяця ядерний стратег Массачусетського технологічного інституту, який служив у Пентагоні, Віпін Наранг.

Він додав, що нова стратегія покликана одночасно стримувати Росію, Північну Корею та Китай. Раніше США не бачили таких потреби та загроз — Вашингтон не вважав, що супротивники могли обʼєднатися, щоб обігнати американський ядерний потенціал.

Співпраця Китайської Народної Республіки та РФ, а також поставки зброї для війни проти України від Ірану та Північної Кореї до Росії змінили ситуацію. NYT пише, що всі військові, які складуть присягу після інавгурації нового президента США, зіткнуться з «більш нестабільним ядерним ландшафтом», ніж три роки тому.

Китай припинив розмову з Вашингтоном про підвищення ядерної безпеки та захищеності — наприклад, відмовилися попереджати одне одного про майбутні ракетні випробування або підтримувати звʼязок, щоб гарантувати, що інциденти чи аварії не переростають у ядерні зіткнення. Таке рішення Китай аргументував тим, що США продавали Тайваню зброю задовго до того, як почалися розмови про ядерну безпеку.

Така політика КНР вплинула на Північну Корею: країна також розширює ядерний арсенал і наближує його кількість до тієї, яку мають Пакистан та Ізраїль. За оцінками американських чиновників, країна має понад 60 одиниць ядерної зброї і паливо для багатьох інших. Цього достатньо, щоб у майбутньому обʼєднатися з Москвою та Пекіном.

За словами Наранга, новий виклик полягає в «реальній можливості співпраці і навіть змови між нашими супротивниками, озброєними ядерною зброєю».

Авторка: Ірина Перепечко