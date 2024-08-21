Bloomberg: Деякі союзники України не виконують обіцянок щодо постачання ППО
- Автор:
- Оля Березюк
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Низка союзників України по НАТО не виконують обіцянки щодо прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання.
Про це агентству Bloomberg повідомили джерела.
За їхніми словами, декілька країн-членів НАТО досі не виконали зобовʼязання, які вони підтвердили на саміті альянсу у Вашингтоні минулого місяця. Зокрема, мова про обіцянки надіслати щонайменше пʼять додаткових систем дальнього радіуса дії.
Днями президент Володимир Зеленський звернувся до союзників з проханням прискорити надання військової допомоги.
«Щодо постачання від наших партнерів — потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо. У війни немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Особливо я звертаюсь зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції», — сказав Зеленський у зверненні 18 серпня.
Багато з обіцяної підтримки від НАТО навряд чи нададуть до осені — у цей час очікують, що Росія скористається вразливістю України та посилить атаки на критичну інфраструктуру, зазначили джерела.
За словами одного з чиновників, поки Росія просувається вперед, підтримка серед союзників України залишається нерівномірною. Інший сказав, що деякі союзники відстають у наданні військового спорядження резервним силам України, що негативно впливає на обороноздатність країни.
- 10 липня президент США Джо Байден на саміті НАТО анонсував нові системи протиповітряної оборони для України. Йдеться про дві батареї Patriot, які передадуть Німеччина й Румунія, ще одну — Нідерланди разом із партнерами, і ще одну від Штатів. Італія надасть систему SAMP-T.
- Також у найближчі місяці США та партнери планували поставити в Україну «десятки тактичних систем протиповітряної оборони», зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard.