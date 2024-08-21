Bloomberg: Деякі союзники України не виконують обіцянок щодо постачання ППО

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Низка союзників України по НАТО не виконують обіцянки щодо прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання.

Про це агентству Bloomberg повідомили джерела.

За їхніми словами, декілька країн-членів НАТО досі не виконали зобовʼязання, які вони підтвердили на саміті альянсу у Вашингтоні минулого місяця. Зокрема, мова про обіцянки надіслати щонайменше пʼять додаткових систем дальнього радіуса дії.

Днями президент Володимир Зеленський звернувся до союзників з проханням прискорити надання військової допомоги.

«Щодо постачання від наших партнерів — потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо. У війни немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Особливо я звертаюсь зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції», — сказав Зеленський у зверненні 18 серпня.

Багато з обіцяної підтримки від НАТО навряд чи нададуть до осені — у цей час очікують, що Росія скористається вразливістю України та посилить атаки на критичну інфраструктуру, зазначили джерела.

За словами одного з чиновників, поки Росія просувається вперед, підтримка серед союзників України залишається нерівномірною. Інший сказав, що деякі союзники відстають у наданні військового спорядження резервним силам України, що негативно впливає на обороноздатність країни.