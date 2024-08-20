США запровадили санкції проти експрезидента Гаїті Мартеї за наркоторгівлю

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США запровадили санкції проти експрезидента Гаїті Мішеля Мартеї, якого підозрюють у наркоторгівлі.

Про це повідомив заступник міністра фінансів США з питань тероризму і фінансової розвідки Бредлі Сміт.

За даними Мінфіну США, Мартеї зловживав своїм впливом, щоб сприяти доставці наркотиків, зокрема кокаїну, до США. Також він брав участь у відмиванні незаконних коштів, отриманих від наркоторгівлі, співпрацював із гаїтянськими наркоторговцями та фінансував багато банд у країні.

Дії Мартеї сприяли зростанню політичної нестабільності та зниженню безпеки на Гаїті. Банди на Гаїті загалом створюють сприятливе середовище для торгівлі наркотиками, які потім потрапляють до США. До того ж багато представників політичної та бізнес-еліти країни теж давно залучені до торгівлі наркотиками та дестабілізують країну.

Після запровадження санкцій всі активи Мартеї у США заморозять, а американські громадяни та компанії не зможуть вести з ним бізнес.