WSJ: Купівлю Twitter Ілоном Маском назвали однією з найгірших угод для банків від початку століття

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Кредит на $13 мільярдів, який американський мільярдер Ілон Маск взяв на купівлю соцмережі Twitter (тепер X) у жовтні 2022 року, став одним із найпроблемніших для банків з часів фінансової кризи 2008—2009 років.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерела, які брали участь в угоді.

На купівлю соцмережі Twitter Маску позичили гроші сім банків — Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Mizuho та Société Générale.

Банки, які надають кредити на поглинання компаній, зазвичай продають борг іншим інвесторам, щоб зняти його зі своїх балансів і заробляти на комісіях. Однак через слабкі фінансові показники X цього разу вони и не змогли цього зробити, тож кредит «завис» на їхніх балансах.

Завислий кредит підірвав рейтинги банків, що негативно впливає на їхню винагороду. До того ж через виконання тривалих кредитних угод, зокрема щодо X, деяким інвестиційним банкірам Barclays торік скоротили річну зарплату щонайменше на 40%. Тоді майже 50 із понад 200 керуючих директорів Barclays покинули фірму.

Крім того, утримання високоризикованих кредитів безпосередньо на балансі викликає більше уваги до банків з боку регуляторів.

Кредит на купівлю Twitter завис довше, ніж будь-яка подібна непродана угода з часів фінансової кризи 2008—2009 років. У той час було набагато більше призупинених угод, але банки тоді все ж змогли продати або списати більшу частину завислого боргу протягом року після видачі позик. У 2007 році кредит на $20 мільярдів так і не змогли виплатити банкам, оскільки приблизно через рік позичальника спіткало банкрутство.

Професор з фінансів у Чиказькому університеті Стівен Каплан, який вивчав подібні кейси з 1980-х років, сказав, що кредит на купівлю Twitter — одна з найбільших завислих угод за всі часи, а не просто з часів фінансової кризи 2008 року.

«Позики тиснуть на банки набагато довше, ніж інші завислі угоди, які ми бачили», — сказав він.

Ринкова оцінка X впала приблизно до $19 мільярдів, що значно менше за ціну її купівлі в $44 мільярди. Це ще більше ускладнює становище кредиторів. Однак банки отримують відсоткові платежі та не втрачають надії на те, що X зрештою поверне весь борг. Маск заявив, що річні процентні виплати становлять приблизно $1,5 мільярда.

Банки, які погодилися укласти угоду, що навіть за словами Маска була завищеною, зробили це насамперед тому, що обслуговування найбагатшої людини світу було надто привабливою перспективою, аби від неї відмовися. Фінустанови розраховують на перспективні угоди з іншими його підприємствами, зокрема SpaceX, Tesla та Neuralink. До того ж Маск та інші інвестори вклали приблизно $30 мільярдів, щоб купити соцмережу, надавши банкам певну подушку безпеки на випадок, якщо щось піде не так.

На початку цього року банки обговорили можливий план реструктуризації, за яким Маск міг би погасити частину заборгованості X, а банки погодилися б зменшити процентні виплати. X не виконала план.