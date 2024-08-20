Удар по дитячому кафе на Запоріжжі. Загинула дитина
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У реанімації загинув 15-річний хлопець, який постраждав від російського обстрілу Малокатеринівки на Запоріжжі ввечері 20 серпня.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Загалом від обстрілу дитячого кафе «Левада» постраждали пʼятеро людей — чотири дитини віком 11, 14, 15 та 17 років і 18-річна дівчина. Двох поранених доставили до лікарні, повідомив голова ОВА Іван Федоров.
Голова громади Володимир Сосуновський заявив «Радіо Свобода», що росіяни обстріляли Малокатеринівку з артилерії. Водночас раніше Національна поліція України стверджувала, що російський боєприпас (тип якого встановлюють) влучив поруч з торговим кіоском.
Запорізька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.