Одного з чоловіків, які на Закарпатті напали на прикордонника, взяли під варту

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The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine Follow / Flickr

Одного з трьох чоловіків, які 16 серпня напали на українського прикордонника при спробі втекти до Румунії, взяли під варту.

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

28-річному жителеві Хустщини повідомили про підозру у викраденні вогнепальної зброї та чиненні опору правоохоронцеві. Його взяли під варту з можливістю внести заставу.

Чоловіка затримали 16 серпня на території Берегівського району, за межами села Хижа. Його та ще двох молодиків помітили під час спроби незаконного перетину кордону в бік Румунії. Чоловіки напали на українського прикордонника, відібрали зброю — автомат і магазин із патронами — і намагались втекти.

Двоє інших чоловіків змогли втекти з викраденою зброєю на територію Румунії, де їх теж затримали. Зараз вирішується питання, щоб повідомити їм про підозру відповідно до українського законодавства.