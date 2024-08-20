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Євген Малолєтка

У Києві зростає кількість важко хворих на COVID-19.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоровʼя КМДА Валентина Гінзбург.

Якщо 1 серпня у столичних лікарнях було 87 пацієнтів, то 20 серпня їх уже 130. Причому за останню добу до медичних закладів потрапили 34 людини — майже вдвічі більше ніж напередодні. Захворюваність зростає й серед дітей.

Крім того, збільшилась кількості хворих, які потребують кисневої підтримки та підключення до апаратів штучної вентиляції легень.

З огляду на це Департамент охорони здоровʼя рекомендує частіше мити руки або використовувати антисептики після кожного дотику до предметів загального використання. Також закликають за можливості відмовитися від перебування в багатолюдних закритих приміщеннях, а якщо це необхідно — носити там маски, які потрібно регулярно змінювати. Це стосується і багаторазових — при собі варто мати кілька таких, а наприкінці дня — прати перед наступним використанням.

Також рекомендують щодня робити вологе прибирання вдома та провітрювати приміщення, адже використання кондиціонера із зачиненими вікнами підвищує ризики розповсюдження інфекції.

За найменших ознак недуги слід залишитися вдома, зробити тест на COVID-19 і в разі захворювання розпочати лікування під наглядом лікаря.