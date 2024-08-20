Росіяни вдарили по дитячому кафе в Запорізькій області. Постраждали діти (оновлено)

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Пресслужба Нацполіції

Російські військові атакували Малокатеринівку Запорізької області. Окупанти влучили в дитяче кафе — є поранені діти.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Спочатку було відомо про трьох поранених дітей, однак згодом у Нацполіції уточнили, що кількість постраждалих зросла до пʼяти — це діти віком 11, 14, 15 і 17 років і 18-річна дівчина.

Боєприпас, тип якого ще встановлюють, влучив поруч із торговим кіоском. 15-річного хлопця доставили до лікарні, стан інших постраждалих стабільний.