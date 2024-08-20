В Іспанії померла найстаріша людина світу — їй було 117 років

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В іспанському муніципалітеті Улот померла 117-річна Марія Браньяс Морера — її вважали найстарішою людиною у світі.

Про це пише El Pais.

Родина повідомила, що Браньяс Морера померла саме так, як хотіла, — уві сні, спокійно і без болю.

Протягом останніх місяців жінка почувалася все більш слабкою. За кілька днів до смерті вона сказала родині, що відчуває, що «її довга подорож незабаром скінчиться». Рідні асоціюють її із життєрадістю та бажанням постійно насолоджуватися життям.

117-річна Марія Браньяс Морера.

Марія народилася 4 березня 1907 року в американському місті Сан-Франциско. Це сталося менш ніж через чотири роки після того, як брати Райт здійснили перший в історії політ, і за два роки до початку будівництва «Титаніка».

У травні 2020 року Марія захворіла на коронавірус, але згодом одужала. Вона мала трьох дітей, 11 онуків і 13 правнуків. Її сім’я розповідала, що довге життя жінка прожила завдяки своєму «неквапливому темпу» — вона не страждала від жодних серйозних хвороб, мала ясний розум і правильно харчувалася.

Іспанія є пʼятою країною у світі з найвищою очікуваною тривалістю життя (83 роки), поступаючись лише Японії, Швейцарії, Кореї та Сінгапуру. Зараз там живуть майже 20 тисяч людей старших за 100 років, із них понад 700 — старші за 105.