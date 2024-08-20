Рада ухвалила законопроєкт про виплати військовим, які воюють на території Росії

Новини

Getty Images / «Бабель»

Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт № 11483, який гарантує військовим, які воюють на території Росії, зокрема у Курській області, такі ж грошові виплати, як і на передовій в Україні.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Рішення підтримав 321 народний депутат. Законопроєкт вносить зміни до закону про «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Такі виплати й преференції поширюватимуться на військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів спецпризначення, держорганів спецпризначення з правоохоронними функціями, СБУ, ГУР МОУ, органу Адміністрації Держприкордонслужби, Держспецзвʼязку, які воюють за межами України. Також це все поширюється на членів їхніх сімей.

У пояснювальній записці вказано, що реалізація не потребує додаткових фінансових витрат із державного бюджету. Водночас у висновку Головного науково-експертного управління йдеться про те, що законопроєкт передбачає розширення категорії людей, які отримуватимуть пільги, грошові виплати, продовольче та речове забезпечення, тому потребуватиме додаткових витрат із держбюджету.

Авторка: Ірина Перепечко